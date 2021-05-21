США настаивают на расследовании причин пандемии с участием Китая

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты настаивают на необходимости провести «прозрачное расследование» причин, которые привели к распространению коронавируса по всему миру, причем в этом расследовании должен участвовать и Китай.

Об этом заявила на брифинге в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о «косвенных доказательствах» лабораторного происхождения COVID-19.

«Мы продолжаем считать, что должно быть проведено независимое, прозрачное расследование. И оно должно проводиться при сотрудничестве и предоставлении данных правительством Китая. На данный момент мы не обладаем достаточной информацией, чтобы давать оценки», - сказала Псаки.

Она добавила, что Пекин с самого начала «не был прозрачным» в вопросе происхождения коронавируса, и теперь у властей КНР «появилась возможность стать прозрачными» и предоставить информацию, к которой американцы хтели бы получить доступ, передает ТАСС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Китай дал США «24 ответа о невиновности в пандемии»

МИД Китая опубликовал огромный документ с «Ответом из 24 пунктов», где один за другим развенчал мифы о коронавирусе, созданные западными СМИ и политиками (начиная с того, что «болезнь вырвалась из Уханьского института вирусологии»). Сам документ пока доступен только на китайском, так что непонятно, как вообще его смогут прочитать на Западе. Но факты там приводятся интересные. Причем с отсылками на публикации самих же американских газет (подробности).