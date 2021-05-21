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Экономика21 мая 2021 7:32

Центробанк отозвал лицензию у Красноярского краевого расчётного центра

По величине активов кредитная организация занимала 367 место
Ксения АНУФРИЕВА
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Центробанк отозвал лицензию у Красноярского краевого расчётного центра

Центробанк отозвал лицензию у Красноярского краевого расчётного центра

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у Красноярского краевого расчётного центра. Об этом в пятницу, 21 мая, говорится на официальном сайте регулятора.

- Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО Небанковская кредитная организация Красноярский краевой расчетный центр НКО, - говорится в сообщении представителей ЦБ.

Отмечается, что данная НКО проводила в значительных объемах непрозрачные операции, которые были направлены на обеспечение расчётов между физическими лицами и незаконными онлайн-казино и букмекерами.

По величине активов Красноярский краевой расчётный центр занимал 367 место в российской банковской системе, кредитная организация не была участником системы страхования вкладов.

Накануне Центробанк России аннулировал лицензию на проведение банковских операций у черкесского Тексбанка.