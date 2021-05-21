Памфилова заявила об угрозе провокаций на выборах в сентябре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центральная избирательная комиссия России ожидает провокаций на предстоящих сентябрьских парламентских выборах, в том числе извне. Специалисты готовы противостоять этой угрозе, заявила в пятницу, 21 мая, председатель ЦИК Элла Памфилова.

Глава комиссии призвала законодателей более четко определить термин «иностранное вмешательство».

- Могут быть самые разные формы. Это может быть физическое вмешательство, например, выведение из строя сайтов. Может быть и информационно-психологическое давление, пропаганда. Вмешательство можете быть в форме фабрикации фейков или определенных провокаций. На данном этапе возможность физического вмешательства исключена, однако мы готовы ко всевозможным формам влияния, - отметила она в интервью газете «Известия».

Элла Памфилова отметила, что различные DDoS-атаки постоянно сопровождают избирательную систему в РФ, но система ГАС «Выборы» является автономной и не зависит от глобальной Сети. К возможным угрозам, по словам главы комиссии, ЦИК относится спокойно и готова им противостоять.

На Единый день голосования 19 сентября 2021 запланированы выборы депутатов Госдумы VIII созыва.