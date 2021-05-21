Бум финансовых пирамид зафиксирован в России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первом квартале 2021 году российской Центробанк выявил 124 нелегальных форекс-дилера и 85 финансовых пирамид. За минувший год их стало почти в два раза больше, при чем свыше 45 процентов мошенников переместилось в интернет. Об этом говорится в материале газеты «Известия» в пятницу, 21 мая.

- Количество выявленных организаций с признаками финансовых пирамид выросло почти вдвое, с 58 до 85 компаний, нелегальных форекс-дилеров прибавилось до 124. А вот количество нелегальных кредиторов, наоборот, сократилось почти в два раза, - сообщили представители Банка России.

Глава департамента противодействия недобросовестным практикам российского регулятора Валерий Лях сообщил, что ЦБ в настоящее время активно сокращает сроки выявления нелегальной деятельности и направления дел правоохранителям. Кроме того, в Государственной думе России находится проект закона о блокировке сайтов финансовых пирамид, а также фишинговых сайтов и сайтов нелегальных кредиторов.

По мнению доцента кафедры Финансов, налогообложения и финансового учета МФЮА Виктора Курляндского, главная причина роста числа финансовых махинаций состоит в том, что за минувший год банковские депозиты из-за низких ставок стали менее привлекательными по сравнению с инвестиционными операциями на рынке ценных бумаг при посредничестве профессиональных участников рынка.

- Для того, что сократить количество пострадавших от мошенничеств, следует проводить комплексную работу по повышению финансовой грамотности населения, а также по расширению возможностей лицензированного рынка, - отметил глава Ассоциации форекс-дилеров Евгений Машаров.

Ранее сайт kp.ru писал, что с сегодняшнего дня в РФ запускается платформа «Мошеловка» для выявления мошенников и борьбы с ними.