Комитет Госдумы предложил заселить нуждающихся в ведомственные общежития Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России для временного проживания нуждающихся могут использовать бывшие ведомственные общежития. Соответствующие поправки в настоящее время готовит комитет российской Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ, сообщила в пятницу, 21 мая, газета Известия.

Проект закона о бывших ведомственных общежитиях должны рассмотреть в нижней палате во втором чтении в ближайшее время.

- После приватизации предприятий, в ведении которых находились общежития, они перешли в частную собственность или муниципалитетам. Подобные дома есть в каждом городе в нашей стране. Только в подмосковном Сергиевом Посаде их более трех, - отметила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Следующим шагом думский комитет намерен предложить ввести упрощенный порядок передачи ведомственных общежитий в муниципалитеты. Тогда они смогут их использовать в том числе как маневренный фонд, соответствующую инициативу уже готовят. Маневренный фонд представляет собой жилье, временно предоставляемое нуждающимся гражданам по договору социального найма.

Проект закона предполагает, что в домах, которые передаются органам местного самоуправления, с жителями будет заключен договор социального найма согласно нормам российского Жилищного кодекса.

Напомним, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое дает регионам государства возможность быстрее расселять аварийное жилье.