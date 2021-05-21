Жители Болгарии высмеяли решение США по «Северному потоку — 2»: «Шерхан поджал хвост» Фото: REUTERS

Болгарское издание «Дневник» опубликовало материал о том, что Соединенные Штаты передумали вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством трубопровода «Северный поток – 2». Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки признала, что проект, готовый на 95%, практически невозможно остановить. Эта новость вызвала бурный отклик со стороны читателей издания.

Многие болгары выразили мнение о том, что американская сторона пошла на такой шаг из-за страха перед Россией.

Комментатор Domino написал, что «Шерхан поджал хвост». Напомним, что время своего послания Федеральному собранию российский президент Владимир Путин сравнил врагов России с героями рассказа Киплинга, отметил, что некоторые цепляют Россию без причин, и, словно Табаки, подвывают, чтобы задобрить Шерхана.

Комментатор mso011053684 отметил, что США пытались играть в одиночку против всех, однако осознали, что у них не хватит сил, и решили восстановить союз с кем-то.

«Перевод: если мы не снимем санкции, мы здорово поссоримся с немцами, те перейдут на сторону России и с ними мы потеряем и их протекторат — все немецкие провинции Евросоюза, в том числе Болгарию», - добавил Storm Of Change.

Пользователь Jalis Ironhammer похвалил немецкую сторону, отметив, что Германия смогла отстоять свои интересы и получить то, что хотела.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее американский Государственный департамент в своем докладе Конгрессу подтвердил, что Соединенные Штаты не будут вводить санкции против трубопровода «Северный поток – 2». Несмотря на это, группа из 14 американских сенаторов-республиканцев представила на рассмотрение коллег проект закона, в котором предложила восстановить санкции против проекта.