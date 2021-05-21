Умер народный художник СССР Таир Салахов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Умер Таир Салахов, народный художник СССР и вице-президент Российской академии художеств. Известный советский, азербайджанский и российский живописец умер в Германии на 93-м году жизни. Об этом в пятницу, 21 мая, рассказала его дочь Айдан Салахова.

- В немецком медицинском учреждении скончался народный художник СССР Таир Салахов, - сообщила она в интервью агентству ТАСС.

Таир Салахов был советским, азербайджанским и российским художником-живописцем, известным театральным художником, а также педагогом. Он являлся автором портретов композиторов Дмитрия Шостаковича, Кара Караева, писателя Расула Рзы.

За свою жизнь Таир Салахов создал цикл произведений о нефтяниках Азербайджана, который включал такие картины, как «С вахты», «Утренний эшелон», «Ремонтники», «Над Каспием», «Утро на Каспии», написал пейзажах Апшерона, создал множество декораций к различным театральным спектаклям, а также участвовал в реставрации храма Христа Спасителя в российской столице.