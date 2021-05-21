Пилот погиб при крушении истребителя МиГ-21 ВВС Индии Фото: Олег УКЛАДОВ

Истребитель индийских военно-воздушных сил МиГ-21 «Бизон» разбился минувшим вечером в северо-западном штате Пенджаб государства. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщила пресс-служба военно-воздушных сил Индии на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Сообщается, что пилот воздушного судна в результате авиакатастрофы погиб.

- Вечером в минувший четверг произошло авиационное происшествие с самолетом МиГ-21, который находился в западном секторе. Пилот командир эскадрильи Абхинав Чоудхари получил травмы, несовместимые с жизнью. Армия Индии приносит соболезнования в связи с трагической утратой и искренне поддерживает семью погибшего пилота, - говорится в сообщении.

Как сообщается информационное агентство ANI со ссылкой на источники в авиационной отрасли стран, истребитель проводил плановый учебный полет. Это уже третье авиапроисшествие с участием МиГ-21 в текущем году: в марте в результате аналогичной катастрофы также погиб пилот самолета.