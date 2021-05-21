Песков назвал вредными фейками утверждения ковид-диссидентов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утверждения ковид-диссидентов являются вредными фейками. Об этом в пятницу, 21 мая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, выступая на марафоне «Новое знание».

- Самым страшным являются конструированные, сгенерированные, сознательный фейки, которые используются как оружие против России. В современном мире это оружие способно спровоцировать любую ситуацию в международных отношениях, беспорядки в любом государстве, - подчеркнул представитель Кремля.

Дмитрий Песков отметил, что фейки могут испортить отношения между людьми и странами, сорвать бизнес-планы, манипулировать рынками.

- Кто-то заявляет, что коронавируса нет, что вышки связи пятого поколения переносят этот вирус, что ковид лечим имбирем. Это все очень вредные фейки, поскольку люди доверчивы и они не хотят вдумываться в суть данных, воспринимают их в качестве первоисточника, - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Напомним, что в конце прошлого года российский президент Владимир Путин подписал закон о борьбе с распространением фейковой информации в социальных сетях с учетом поправок о реестре соцсетей с количеством пользователей свыше полумиллиона.