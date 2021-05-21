Песков: У России с реальной силой все нормально. Но этот бронепоезд стоит на запасном пути Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У России все нормально с «реальной силой», но «мягкая сила» является той сферой, над которой российской стороне еще предстоит поработать. Об этом в пятницу, 21 мая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне «Новое знание».

- «Мягкая сила» - это то, с чем нам надо еще работать. А что касается нашей реальной силы, у нас с реальной силой все нормально. Но этот бронепоезд стоит на запасном пути, - подчеркнул пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос о применении мягкой силы России и об информационных войнах.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о борьбе с фейками в России. Он подчеркнул, что утверждения ковид-диссидентов являются вредными фейками, поскольку люди доверчивы и принимают любую информацию за правду. Пресс-секретарь Путина отметил опасность фейков: в современном мире они представляют собой оружие, способное спровоцировать любую ситуацию.