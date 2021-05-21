Песков призвал брать пример с Путина и сделать прививку от коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал всех жителей страны брать пример с российского лидера Владимира Путина и пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в пятницу, 21 мая, в ходе своего выступления на марафоне «Новое знание».

Один из участников мероприятия сообщил Пескову, что сделал прививку от коронавирусной инфекции отечественным препаратом «Спутник V» в тот же день, в которой от коронавируса привился российский лидер.

- Если вы этого еще не сделали, то это не поздно сделать и после президента. Более того, это и необходимо сделать, - подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера выражал уверенность в том, что прививка от коронавируса, сделанная главой государства, станет примером для жителей государства и побудит их пройти вакцинацию.

Как сообщал сайт kp.ru, Владимир Путин сделал первую прививку от коронавируса одним из отечественных препаратов 23 марта, вторую дозу вакцины российский президент получил 14 апреля. После вакцинации глава государства чувствовал себя хорошо.