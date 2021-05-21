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Общество21 мая 2021 10:45

Исследование банкиров: более трети россиян не имеют накоплений на «чёрный день»

Примерно треть граждан России не имеют финансовой подушки безопасности
Диана РАХМАН
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Примерно треть граждан России не имеют финансовой подушки безопасности

Примерно треть граждан России не имеют финансовой подушки безопасности

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более трети жителей России не откладывают деньги на непредвиденные расходы, согласно исследованию аналитиков Россельхозбанка.

"В ходе опроса более 63% россиян указали на наличие сбережений", - говорится в исследовании. А это значит, что около 37% россиян живет без каких-либо накоплений.

Суммы, которые граждане откладывают в качестве сбережений, тоже разнятся. В исследовании банка говорится, что только каждый четвертый житель России переводит до 10% дохода в накопления, а каждый пятый - от 10% до 50% своего дохода. И только 5% опрашиваемых заявили, что на сбережения откладывают более половины своего дохода.

Аналитики сообщили РИА Новости, что самым предпочитаемым и надежным способом инвестирования россияне считают инвестиции в недвижимость – так делает 61% респондентов. На втором месте по надежности в качестве сбережений стоит иностранная валюта (15% опрошенных), а на третьем – инвестиции в ценные бумаги (13% респондентов).

Данное исследование было проведено аналитиками Россельхозбанка в мае этого года на основе репрезентативной выборки среди 5 тысяч граждан во всех регионах России. Такое же количество респондентов было опрошено в ходе исследования, которое показало, на что готовы пойти россияне ради зарплаты 250 000 рублей.