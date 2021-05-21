Глава Липецкой области предложил увеличить минимальную зарплату до 30 тысяч рублей

Глава Липецкой области Игорь Артамонов предложил установить пенсионный капитал - единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Фото: липецкаяобласть.рф

Губернатор констатировал, что у большинства россиян после выхода на пенсию резко снижается доход. Для таких людей Игорь Артамонов предложил установить пенсионный капитал - единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Другое предложение главы Липецкой области касается повышения доходов работоспособных граждан страны. Губернатор инициировал увеличение минимального размера оплаты труда до 30 тысяч рублей. Сделать это можно в течение трех лет.

«Предложения генерируются на основе обращения граждан, – подчеркнул Игорь Артамонов. – Мы проанализировали ситуацию и сформулировали предложения. К сожалению, есть отрасли, где зарплата ниже средней по региону. Требуется изменение этой ситуации на законодательном уровне».

Также руководитель Липецкой области настаивает на улучшении качества обслуживания населения. Игорь Артамонов убежден, что социальные выплаты людям надлежит перечислять безотлагательно, без бумажной волокиты и личного визита в государственные органы.

«Изменения в законодательстве частотны, и люди не могут за ними следить. Денежные выплаты и льготы власти должны предоставлять людям без подачи заявлений – автоматически. Государство вложило громадные средства в цифровизацию. Теперь созданные базы данных должны заработать на благо жителей и упрощать жизнь», – акцентировал липецкий губернатор.

Игорь Артамонов выдвинул предложения на заседании круглого стола «Охрана труда и окружающеи среды – системы сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовои деятельности». Круглый стол прошёл в Липецком региональном парламенте по инициативе комитета Государственной Думы РФ по труду, социальнои политике и делам ветеранов.

«С точки зрения социальной политики Липецкая область на хороших позициях. Регион – генератор идей в социальной сфере, что высоко ценится на уровне министерства. Опыт и практики, которые нарабатывают липчане, транслируется на другие субъекты Российской Федерации», – подвёл итоги заседания первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.