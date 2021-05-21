Илон Маск выступил за сотрудничество США и России в космосе Фото: REUTERS

Американский предприниматель Илон Маск выступил за сотрудничество Соединенных Штатов и России в космосе. Об этом глава компаний Tesla и SpaceX сказал в ходе своего выступления на российском форуме «Новое знание» в пятницу, 21 мая.

- Я думаю, что космическая станция - у нее есть важная функция. Важно сотрудничество в космосе. Следующий логический шаг - база на Луне, город на Марсе. И чтобы изначально была база на Марсе. Я хочу процитировать Циолковского, одного из отцов космической инженерии. Он сказал, что Земля - колыбель человечества, но мы не можем оставаться в колыбели. Это замечательно, что мы в настоящее время налаживаем контакты и у нас будет больше контактов между Россией и США, - подчеркнул он.

Илон Маск в своем выступлении также отметил впечатляющие достижения СССР в разработке ракет и космической отрасли в целом. Предприниматель призвал «бороться за оптимистичное будущее».