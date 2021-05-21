Эксперты объяснили, как россиян разводят на деньги липовыми справками о вакцинации Фото: Shutterstock

Рынок продажи поддельных медицинских справок в России существует давно. У мошенников можно приобрести любые документы, а в 2020 году в их список добавилась справка о пройденном ПЦР-тесте, о прохождении вакцинации от CoViD-19.

Купить бумаги можно в Сети, даже оформить доставку на дом. Внешне документ не отличается от оригинала, а продавец заверяет, что сведения с поддельного сертификата будут внесены в официальный реестр граждан, получивших прививку от коронавируса.

Эксперты объяснили, кто покупает поддельные справки и что за это может быть. В первую очередь приобретают такие документы люди, которых обязывают вакцинироваться, а они не хотят. Вторая группа – выезжающие за границу.

- Главное отличие такой справки от настоящей – это сведения на странице о поставленных прививках. Повторная вакцинация проводится через 21 день. Соответственно, вакцина будет из разных партий. Скорее всего, и укал будет ставить другой медработник. В поддельных документах сведения одни и те же, - рассказывает Life.ru независимый эксперт по фото-видеотехническим исследованиям, графике и документам Юрий Макеев.

Даже внешний вид справки выдает ее. Например, реальная печать всегда немного смещена, неравномерна. На фальшивке, распечатанной на струйном принтере, печать будет идеально ровная.

Использование липовой справки грозит не только потерей денег, но и проблемами с законом. Если будет установлено, что человек знал и специально использовал такую бумагу, то можно получить условный срок.

- Покупателя ждет условная судимость, а продавца – реальное наказание. Он нарушает статью 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков" — ограничение свободы до двух лет, принудительные работы до двух лет, арест сроком до шести месяцев либо лишение свободы сроком до двух лет, - пояснила юрист Ирина Дайнеко.