Илон Маск рассказал, верит ли в Бога Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в ходе российского марафона «Новое знание» рассказал, верит ли он в Бога. В своем выступлении в пятницу, 21 мая, миллиардер отметил, что принадлежит к научной школе мысли.

- Я бы сказал, что в традиционном смысле слова я не религиозен, поскольку принадлежу к научной школе мысли. Но при этом мне интересно откуда мы все взялись, как сюда попали, что такое жизнь. Я бы сказал, что во взрослой жизни у меня философия - нужно расширять объем сознания, чтобы получить правильный ответ от вселенной, - объяснил Илон Маск.

Как писал сайт kp.ru, во время своего выступления на марафоне Илон Маск сообщил также, что верит в существование внеземной жизни, однако убежден, что ее никто не видел. Американский бизнесмен пошутил также, что и сам является инопланетянином и пришельцем из будущего.