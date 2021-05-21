Путину доложат о ситуации с детьми мигрантов

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

На заседании Совета по межнациональным отношениям Владимир Путин дал задание МВД России до 1 ноября провести проверку процедуры продления сроков нахождения несовершеннолетних иностранцев в России. Если будут выявлены недостатки, то их следует устранить.

"Принять меры по устранению выявленных недостатков и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство РФ", - говорится в тексте поручения президента РФ.

МВД РФ в надлежащий срок проведут работу по правовой оценке ситуации с продлением срока временного пребывания в РФ несовершеннолетних иностранных граждан, родители которых находятся в РФ на законных основаниях.

Напомним, что за последние два года сократился миграционный поток из других стран сократился в 6 раз. А иностранным гражданам, не имеющим законных оснований нахождения в России, рекомендуют обратиться в органы по вопросам миграции для урегулирования своего статуса.