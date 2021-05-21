Путин поручил создать центр по изучению истории Великой Отечественной войны

Путин поручил создать центр по изучению истории Великой Отечественной. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 октября представить предложения по созданию центра изучения истории Великой Отечественной войны.

"Правительству РФ с учетом ранее данного указания подготовить совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" при участии Ассоциации "Российское историческое общество", Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" и представить предложения по созданию национального центра по изучению истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов для обеспечения координации исследовательской и просветительской деятельности различных организаций", - говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям опубликован на сайте Кремля.

Ответственный за поручение президента премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также президент РАН Александр Сергеев, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, председатель РВИО Владимир Мединский.