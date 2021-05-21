Россия введет с 1 июля 2021 новые пошлины на вывоз древесины

Владимир Путин поручил проработать более широкие ограничения на вывоз леса. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 1 июля в России начнут взимать новые пошлины на вывоз древесины. Они распространятся на лесоматериалы с уровнем влажности выше 22%, сообщается на сайте российского правительства.

Уточняется, что для хвойных пород и дуба пошлина составит 10%, но не меньше 13 и 15 евро за куб соответственно. Аналогичная ставка будет действовать для бука и ясеня, однако для них пошлина составит не менее 50 евро за куб (ранее 10 и 12 евро соответственно).

Как отмечают в кабмине, распределение по уровню влажности позволит отделить слабо обработанные лесоматериалы от древесины, прошедшей камерную сушку, которая существенно дороже. Новые пошлины вводятся до конца этого года, с их помощью правительство намерено ограничить экспорт необработанной и грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов, а также регулировать цены и заставить бизнес сосредоточиться на производстве высококачественной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать более широкие ограничения на вывоз леса.

Как писал сайт KP.ru, в марте в Иркутской области выявили контрабанду леса в Китай на сумму более 1 млрд рублей.