Россияне реже стали менять фамилии, имена, отчества

Россияне стали реже менять ФИО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2020 году россияне стали реже менять свои фамилии и инициалы. Так за год было зарегистрировано только 82 416 записей актов с просьбой о смене фамилии, имени или отчества. Тогда как в 2019 году таких обращений было на девять тысяч больше - 91 333 записи. Об этом рассказали пресс-службе Минюста.

В ведомстве также добавили, что в 2018 году процедура смены ФИО также была более популярной, тогда с заявлением обратились 87 574 человек.

«Перед гражданами сейчас стоят другие жизненные задачи: сильно меняется жизнь, изменился рынок труда. Такие проблемы уходят на второй план», — прокомментировал такие перемены RT юрист-международник Валерий Ванин.

Добавим, что с начала 2021 года россияне подали уже 25 654 заявлений на смену ФИО.

Согласно федеральному закону «Об актах гражданского состояния», лицо, достигшее возраста 14 лет, вправе переменить имя (фамилию, собственно имя и/или отчество), напоминает телеканал «360».

Напомним, в прошлом году жительница Томска дала своему ребенку не отчество, а «матчество». Женщина объяснила это тем, что отец отказался от своего малыша, а значит, он не должен фигурировать и в документах, передает Москва 24.