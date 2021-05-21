Песков: анонимность в интернете провоцирует беззаконие

Песков заявил, что анонимность в интернете провоцирует беззаконие. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что анонимность в интернете провоцирует беззаконие, поэтому все страны мира идут по пути введения законов, его регламентирующих.

"Интернет, конечно же, является питательной средой для фейков. Потому что: ноль ответственности - раз, и анонимность - два. Вообще, анонимность, она провоцирует беззаконие", - сказал он на марафоне "Новое знание".

Представитель Кремля добавил, что мы живем в обычной жизни, не в виртуальной, и вся наша жизнь регулируется законами. Песков сравнил ведение жизни в интернете с законами в странах мира.