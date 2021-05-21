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Политика21 мая 2021 11:38

Песков: анонимность в интернете провоцирует беззаконие

Представитель Кремля отметил, что сейчас все страны мира идут по пути введения законов, регламентирующих Сеть
Анастасия РЫШКОВА
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Песков заявил, что анонимность в интернете провоцирует беззаконие.

Песков заявил, что анонимность в интернете провоцирует беззаконие.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что анонимность в интернете провоцирует беззаконие, поэтому все страны мира идут по пути введения законов, его регламентирующих.

"Интернет, конечно же, является питательной средой для фейков. Потому что: ноль ответственности - раз, и анонимность - два. Вообще, анонимность, она провоцирует беззаконие", - сказал он на марафоне "Новое знание".

Представитель Кремля добавил, что мы живем в обычной жизни, не в виртуальной, и вся наша жизнь регулируется законами. Песков сравнил ведение жизни в интернете с законами в странах мира.