Песков не исключил встречи Путина и Маска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил возможность встречи российского президента Владимира Путина с американским изобретателем и предпринимателем Илоном Маском. Об этом он сказал в пятницу, 21 мая, во время выступления на марафоне «Новое знание».

Пресс-секретарь главы государства отметил, что надеется на такую встречу, однако пока что подготовка к ней не ведется.

- Надеемся, со временем Путин пообщается с Маском, пока конкретной подготовки не ведётся, - отметил Дмитрий Песков.

Напомним, глава Tesla и SpaceX Илон Маск сегодня также выступил на российском марафоне через видеосвязь. Американский бизнесмен отметил, что выступает за сотрудничество российской и американской сторон в космосе, а также подчеркнул впечатляющие достижения СССР в ракетной и космической науках.