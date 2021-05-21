Умер Фархат Абдраимов, актер сериала «Застава»

Фархат Абдраимов в фильме "Возвращение в "А". Фото: кадр из фильма.

Умер Фархат Абдраимов. Известный казахстанский актер скончался на 56 году жизни.

Как сообщила в своем Instagram киностудия «Казахфильм» имени Ш. Айманова, артист умер в Грузии на съемках в результате обширного инфаркта.

Абдраимов начал карьеру в 1996 году, сыграв бандита в фильме «Тот, кто нежнее». Артист известен по российско-казахстанским проектам, в частности сериалу «Застава» и «Фара», за который он был удостоен звания «Кинозвезда года» на конкурсе «Алтын Адам» и получил награду за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале в Москве.

Также актер играл в таких фильмах, как «Ирония любви» и «Сказ о розовом зайце», в 2015 году исполнил эпизодическую роль в продолжении популярной картины режиссера Акана Сатаева «Рэкетир». Абдраимов был членом Союза кинематографистов Казахстана, является двукратным лауреатом казахстанской общественной премии «Народный любимец».