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Общество21 мая 2021 11:47

Юрист объяснил, на что может рассчитывать работник за сверхурочный труд

И как часто работодатель может задерживать сотрудника на работе
Елена АКИМОВА
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Юрист объяснил, на что может рассчитывать работник за сверхурочный труд

Юрист объяснил, на что может рассчитывать работник за сверхурочный труд

Фото: Shutterstock

Ненормированный рабочий день тога ограничен временными рамками. Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев объяснил, на сколько работодатель может задержать сотрудника и как это оплачивается.

- Оплачивается только те часы, на которые человек задерживается по инициативе работодателя. А вот если это делается по собственной необходимости – то нет,- отметил юрист.

То есть, если работник после окончания рабочего дня доделывает то, что не успел, то это его заботы.

- Стоит понимать, что сверхурочная работа не всегда оплачивается деньгами. В качестве компенсации может быть время дополнительного отдыха. При заключении трудового договора важно выяснить, как компенсируется такой труд, - советует эксперт ФАН.

Зачастую ненормированный график прописан в договоре с работником. В таком случае нужно указывать пределы сверхурочного привлечения.

Работник может сослаться на нормы трудового законодательства об общей продолжительности рабочего времени. В данном случае они будут иметь приоритет перед трудовым договором.

Не разрешается задерживать на работе беременных женщин, работников в возрасте до 18 лет. А привлечение к такому труду инвалидов и женщин, у которых дети в возрасте до трех лет, могут задерживаться только с письменного согласия.

- Общая продолжительно сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Такая работа может возникать только эпизодически, а не постоянно, - заключил специалист.

Опросы показывают, что почти половина россиян - 47% - перерабатывают.

53% респондентов заканчивают трудиться по звонку и не делают на работе ничего сверх нормы. 65% россиян допустили регулярные переработки при выживании компании в сложных экономических условиях, сообщает телеканал "360".