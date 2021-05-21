В России 21 мая 2021 выявлено 8 937 случаев заражения коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшие сутки на территории России врачи выявили еще 8 937 новых случаев заражения коронавирусом, заболевших зарегистрировали во всех регионах страны. Общее число случаев заражения с начала пандемии коронавируса в России достигло отметки в 4 983 845. Об этом в пятницу, 21 мая, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

Сообщается, что наибольшее количество новых зараженных зафиксировали в Москве (2 954), Санкт-Петербурге (815) и в Московской области (753). У 16,3 процента инфицированных нет никаких симптомов заболевания.

За прошедшие сутки медики также зарегистрировали 389 летальных исходов из-за коронавируса или осложнений после него. Всего от заболевания в России умерли 117 739 человек. Выздоровели еще 9 350, всего от коронавируса в стране выздоровели 4 601 120 человек.

Как писал сайт kp.ru, сегодня глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что эпидемиологическая обстановка в стране остается напряженной, а регионам необходимо проводить анализ ситуации и принимать решения по ограничениям, исходя из нее.