Захарова выразила озадаченность логикой формирования в США списка террористических групп

Захарова озадачена логикой формирования в США списка террористических групп. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что включение американскими властями в список террористических организаций "Русского имперского движения" и отсутствие в нем экстремистской украинской организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) необъяснимо.

"Трудно найти объяснение тому, почему в этих условиях американские власти поспешили внести в национальный террористический список "Русское имперское движение" и при этом отказались делать это в отношении, например, одиозного "Правого сектора" или "Азова", - сказала Захарова на брифинге.

Она указала, что на Украине безнаказанно продолжают действовать лица и организации, причастные к резонансным преступлениям, в частности к убийству журналиста Павла Шеремета. Также Захарова отметила, что украинские организации ультраправого толка поддерживают контакты с националистами из стран Европы, Канады и Соединенных Штатов.