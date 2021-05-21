Немецкие зрители «Евровидения» вступились за Манижу: «Просто какое-то чудо» Фото: REUTERS

Читатели немецкого журнала Spiegel оценили статью о выступлении представительницы России Манижи на «Евровидении». Многие немецкие зрители международного песенного конкурса раскритиковали антироссийский посыл автора данного материала.

- Если верить журналу Spiegel, президент России определяет все в этой стране. Но тут государственный телеканал поддерживает Манижу, и у нее есть как фанаты, так и хейтеры, - написал один из комментаторов.

Многие пользователи вступились за певицу, отметив, что она очень хорошо выступила на конкурсе.

- Может быть, сегодня вечером меня застукают за тем, что я болею за Россию? Просто какое-то чудо…, - написал один из немецких читателей.

Другой отметил, что Манижа – «симпатичная женщина с обворожительной улыбкой, которая, несмотря на враждебность в свою сторону, смогла сохранить такой позитивный настрой».

- Она выступает на Евровидении совершенно официально. Но и этого достаточно госпоже Хебель, чтобы написать очередную антироссийскую статью. Эта статья, конечно, могла бы стать позитивной: прогрессивная певица получила большинство голосов, - отметили читатели.

Напомним, представляющая РФ на международном песенном конкурсе певица Манижа вышла в финал Евровидения – 2021 в Роттердаме. Вокалистка с песней Russian Woman выступала в первом полуфинале Евровидения под третьим номером.