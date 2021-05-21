Лавров: Мы готовы с Западом дружить, но с чувством собственного достоинства

Лавров заявил, что Россия готова с Западом дружить. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Сергей Лавров в пятницу, 21 мая, заявил, что Россия готова дружить с Западом.

- Мы готовы с Западом дружить. Но только с чувством собственного достоинства, которое унаследовали за столетия от наших предков, - сказал он.

- Благополучие наших граждан — это главная цель внешней политики, — сказал Лавров в ходе выступления перед участниками просветительского марафона "Новое знание".

Министр подчеркнул, что Россия не может развивать международные отношения, игнорируя свою историю и традиции, которые имеют ценность для каждого гражданина страны.

Напомним, что ранее глава российской МИД встретился со своим американским коллегой госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которой представители двух стран выразили готовность по решению назревших недопониманий и сотрудничества во многих международных вопросах.