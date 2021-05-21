Закон, обязывающий IT-гигантов открывать филиалы в России, внесен в Госдуму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты российской Государственной думы внесли в нижнюю палату проект закона, обязывающего зарубежные IT-компании, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, открывать свои филиалы в России.

Теперь владельцы таких информационных ресурсов для работы в России должны будут создать своих представительства или учредить российские юридические лица, которые будут каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории РФ. Данные обязанность также распространят на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в Сети.

- Несмотря на неосуществление деятельности в России де юре, де факто сервисы иностранных IT-гигантов используются гражданами нашей страны, им предоставляются услуги, обрабатывается личная информация россиян. Требования закона в области распространения информации зарубежными организациями не исполняются или исполняются не в полном объёме, - говорится в пояснительной записке к документу, который цитирует издание РИА Новости.

В соответствии с проектом закона, IT-компании, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, будут должны зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с российскими госорганами.