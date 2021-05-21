Лавров – о разговоре с Блинкеном: «Я был очень откровенен, он тоже» Фото: REUTERS

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что его разговор с американским государственным секретарём Энтони Блинкеном был очень откровенным. Об этом руководитель внешнеполитического ведомства сообщил в пятницу, 21 мая, в ходе марафона «Новое знание».

- Мы о многом говорили позавчера в Исландии. Я был очень откровенен, он тоже, и слушал внимательно, и излагал свои позиции, которые, как вы знаете, постоянно включают в себя претензии к России. Я напомнил ему, что все эти годы мы просим американских коллег предоставить хотя бы одно доказательства хотя бы одного из этих российских «деяний», - отметил он.

Сергей Лавров добавил, что Блинкен на переговорах в Рейкьявике не предоставил доказательств тех претензий, которые США выдвигают в адрес России.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона готова дружить с Западом, однако будет делать это только с чувством собственного достоинства, которое она унаследовала за столетия от наших предков.