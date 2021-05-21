Букмекеры понизили шансы Манижи на победу в «Евровидении – 2021» Фото: REUTERS

После второго полуфинала «Евровидения» букмекеры понизили шансы Манижи в рейтинге на победу. Сведения представлены на сайте Euroinvision.com.

Если раньше исполнительница от России была на 10 месте, то после выступления всех претендентов она опустилась на 15 строчку.

Лидерами пока остаются участники рок-группы Måneskin из Италии и Барбара Прави из Франции. На них ставки самые высокие, большинство уверены в победе этих конкурсантов.

Финал «Евровидения-2021» состоится 22 мая. Манижа выступит под пятым номером.

Директор центра внутрикорпоративного маркетинга СЗИУ РАНХиГС Александр Ефимов согласился, что вероятность победы российской исполнительницы не так высока. Традиционно, большинство победителей конкурса выступают во втором полуфинале, Манижа же выступала в первом.

- Европейского зрителя Манижа удивила своим уникальным и харизматичным образом. Она нашла отклик у многих поклонников шоу, но песня Russian Woman вряд ли сможет конкурировать с ключевыми претендентами на победы, - отметил Ефимов в беседе с ФАН.