Синоптики пообещали россиянам жаркое лето

Лето 2021 в России будет жарким. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году синоптики прогнозируют в России жаркое лето с температурами около или выше нормы. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, летний сезон будет комфортным и без обильных осадков.

«Лето ожидается нехолодное. В азиатской части более определенно, что оно будет теплым, особенно в северной половине», – рассказал синоптик ТАСС.

При этом Вильфанд отметил, что Гидрометцентр не может с точностью дать долгосрочный прогноз того, насколько теплым будет лето. Возможные температуры будут уточняться каждый месяц.

Согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России, в целом в стране лето будет жарче обычного, но существенного дефицита осадков не ожидается.

Ранее сайт KP.ru писал, какими будет лето в Москве в этом году.