Илон Маск процитировал Циолковского

Илон Маск во время марафона «Новое знание» заявил, что впечатлен достижениями СССР в области ракетостроения. Фото: REUTERS

Илон Маск во время марафона «Новое знание» заявил, что впечатлен достижениями СССР в области ракетостроения. Сам же он считает советского ученого Константина Циолковского гением, а в США даже один из конференц-залов назван в его честь.

Маск сказал, что считает очень важным сотрудничество РФ и США в космосе. Следующими шагами в этом направлении он видит создание базы на Луне и города на Марсе. По его словам, обеим странам нужно бороться за оптимистическое будущее в развитии ракетостроения и освоении космоса.

- Я хочу процитировать Циолковского, одного из отцов космической инженерии. Он сказал, что «Земля - колыбель человечества», но мы не можем оставаться в колыбели, - заявил глава Tesla и Space X.

По мнению Илона Маска, когда получится заселить Марс, то получится и вылететь за пределы Солнечной системы. А сделать это можно только общими усилиями.

Марафон «Новое знание стартовал в Москве 20 мая, параллельно проходит в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. В программу форума включены такие темы истории и культуры, спорта, IT, индустрии и промышленности, науки и технологий.

В первый день онлайн-трансляция марафона «Новое знание» набрала более пяти миллионов просмотров.

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