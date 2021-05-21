По итогам 2020 года в Краснодарском крае производство машин и оборудования выросло на 5,6%

В Краснодаре состоялось заседание рабочей группы по развитию металлургии, металлообработки и машиностроения. Мероприятие прошло под председательством вице-губернатора Александра Руппеля на базе новой торговой площадки регионального производителя оборудования для пищеблоков «Сервис-Юг-ККМ».

Замглавы края отметил, что в стратегии социально-экономического развития Кубани машиностроение определено одной из приоритетных отраслей. Для ее развития действует комплекс мер господдержки, включая субсидии и программы льготного заемного финансирования.

«Благодаря тесному взаимодействию с бизнесом созданы эффективные меры поддержки, которые пользуются спросом и по итогу положительным образом отражаются на экономических показателях, – сообщил Александр Руппель. С прошлого года на региональном уровне для машиностроителей стартовала специальная программа стимулирования спроса на продукцию кубанских производителей и обновления основных фондов техники и оборудования. На ее реализацию было направлено около 60 млн рублей, а в этом году предусмотрено уже 80 млн рублей».

По его словам, пилотный запуск программы позволил первым 13 машиностроительным предприятиям края нарастить объемы производства более чем на 700 млн рублей, способствовал выводу на рынок новых видов продукции и привлек в отрасль порядка 90 млн рублей инвестиций.

Руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов отметил, что важным инструментом развития машиностроения остается региональный Фонд развития промышленности (ФРП). Более 40% всех выданных займов приходится на предприятия машиностроения и металлообработки – более 800 млн рублей.

«Помимо финансовых мер поддержки предприятия пользуются возможностью расширить рынки продвижения своей продукции, в том числе за пределы региона и страны. Для этого департамент совместно с краевым ФРП организует коллективные стенды на ведущих мировых выставках, проводит инфотуры, презентации. В ближайшей перспективе краевая поддержка машиностроения будет не просто сохранена, но и расширена», – пояснил Иван Куликов.