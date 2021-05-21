Губернатор Калужской области предложил открыть в регионе первый завод «Тесла» в России

Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил регион в качестве площадки для первого в России завода по производству электромобилей «Тесла». Фото: vk.com/shapsha

Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил регион в качестве площадки для первого в России завода по производству электромобилей «Тесла».

«Илон Маск на марафоне «Новое знание» анонсировал появление производства Tesla в России. Предлагаю открыть первый завод в Калужской области. Регион полностью готов к этому», – написал губернатор в своем Telegram-канале.

В пятницу миллиардер и изобретатель Илон Маск, выступая на марафоне «Новое знание», пообещал, что представительство компании «Тесла» скоро появится и в России.

Как писал сайт kp.ru, ранее в ходе своего выступления на российском марафоне американский миллиардер рассказал, верит ли он в Бога. Илон Маска объяснил, что причисляет себя к научной школе мысли, однако всегда интересовался, откуда взялись люди, и что такое на самом деле жизнь. Предприниматель также рассказал, как человечеству выбраться за пределы Солнечной системы.