«Молчуны» 11 лет в «плюсе» по доходности

Как следует из материалов портала «Все о накопительной пенсии», накопленная доходность по расширенному портфелю с 2010 по 2020 год составила 121, 4%, по портфелю государственных ценных бумаг- 120%. Инфляция за тот же период составила 100,47%.

То, что с инфляцией сравнивается доходность на счета- важно. Именно эту доходность «молчунам» и тем, кто выбрал портфель госбумаг по результатам работы ВЭБа с накоплениями ее начисляет Пенсионный фонд России. Суммы у всех будут разные, в зависимости от размера накоплений. «Чистая» доходность определяется по итогам каждого года, за минусом вознаграждений управляющим и т.п. К слову, ПФР никакого вознаграждения не берет вовсе, в отличие от частных НПФ. Сравнение с инфляцией тоже наглядно. Оно, например, показывает, больше или меньше товаров/ услуг вы сможете купить на накопления по итогам нескольких лет.

ВЭБ как государственная управляющая компания работает с самым большим на рынке объемом пенсионных накоплений – 1,9 трлн руб. Это деньги более 38 млн человек: тех, что никогда не переводили их из ПФР в НПФ (таких большинство и их средства в расширенном портфеле) и тех, что выбрали портфель госбумаг. В расширенном портфеле будут и накопления тех, кто вернулся к госстраховщику по результатам ухода с рынка их НПФ или частной управляющей компании. ВЭБ как госуправляющий не имеет право работать с акциями. Деньги «молчунов» размещают в облигации компаний, госбумаги и депозиты банков. Причем доля облигаций в последние годы растет.

Специалисты советуют следить за счетом пенсионных накоплений. Получить их можно по достижении пенсионного возраста: для женщин он составляет 55 лет, для мужчин- 60 лет. В зависимости от суммы на счете выплата будет единовременной (когда размер счета невелик) или накопления будут выплачивать ежемесячно.