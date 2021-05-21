Чешский политик назвал позором внесение Чехии в список недружественных стран РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Включение Чехии в список недружественных России стран является большим позором и результатом невероятных ошибок, совершенных Прагой. Об этом заявил кандидат в палату депутатов от Коммунистической партии Чехии и Моравии Томаш Калаб в своей статье для издания Haló noviny.

Автор статьи отметил, что российская сторона использует перечень крайне осторожно. Несмотря на это вместе с США в список попала и Чехия. Томаш Калаб назвал МИД Чехии «рупором американских интересов» из-за того, что внешнеполитическое ведомство расценил это как шаг к эскалации отношений.

- Огромный позор, что, помимо Штатов, вторым недружественным государством объявлена наша республики, которая обязана СССР своим послевоенным будущим. Однако удивляться нечему. В последнее время произошло сразу несколько антироссийских выпадов и скандалов, - отметил политик.

Он добавил, что ухудшение отношений с Россией грозит Чехии серьезными последствиями. Так, например, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» могла бы значительно улучшить ситуацию с коронавирусом в республике, но Прага от нее отказалась. Кроме того, граждане Чехии рискуют столкнуться с ростом цен на электроэнергию из-за АЭС, которые, по мнению экспертов, не достроят без «Росатома».

Как сообщал сайт kp.ru, накануне Россия разработала перечень недружественных государств. Пока что в нем значатся только США и Чехия, однако глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что перечень могут пересмотреть по мере развития отношений с конкретной страной.