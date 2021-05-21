«Мы называем их героями»: Михаил Дегтярев вручил награды детям, спасшим человеческие жизни

Спасение человеческой жизни - настоящий подвиг

Михаил Дегтярев провел торжественное вручение наград детям-героям Хабаровского края, которые в юном возрасте бросились спасать человека, попавшего в беду. После того, как дети получили «Горячее сердце» и подарки, глава побеседовал с ними за чашкой чая.

- Эти ребята уникальный пример того, что у нас есть, кем гордиться! Несмотря на юный возраст, мы по праву называем их героями, потому что спасение человеческой жизни настоящий подвиг, – подчеркнул Дегтярев на церемонии в правительстве.

Среди героев Илья Зайцев и Илья Холин, им сейчас по 15 лет, Арсений Шевчук мальчик 14 лет. Ребята из Эльбана. Два года назад они не дали утонуть маленькому мальчику. А Хабаровчанину Бахтиеру Усмонову всего 12 лет, он смог вытащить приятеля из канализации, где был кипяток. Александр Богатырев в свои 15 спас взрослого тонущего мужчину. Девочки из Совгавани Дарья Тушканова и Алина Быкова два года назад помогли выбраться из воды парню, сорвавшемуся с моста. Карина Анисимова вывела бабушку из полыхающего огнем дома, закрывая от летящих искр.