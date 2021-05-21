Билл Гейтс впервые после развода появился с обручальным кольцом

Билл Гейтс в беседе с генеральным директором Торговой палаты США Сюзанной Кларк рассказал об уроках, извлеченных из пандемии COVID-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Билл Гейтс в беседе с генеральным директором Торговой палаты США Сюзанной Кларк рассказал об уроках, извлеченных из пандемии COVID-19. Но особое внимание зрителей привлекло обручальное кольцо, которое было ясно видно на его левом безымянном пальце.

Гейтс воодушевленно обсуждал предотвращение будущих угроз для здоровья людей и то, как не допустить их перерастание в пандемию.

«Мы многому научились, что поможет нам в случае следующей пандемии…», - сказал Гейтс.

Эта виртуальная конференция была первой с тех пор, как в начале этого месяца расстался со своей женой Мелиндой Френч Гейтс. То, что Билл Гейтс все еще носит обручальное кольцо действительно стало для многих сюрпризом, учитывая заголовки, которые в последнее время появляются в Интернете и за его пределами.

После объявления о его разводе с Мелиндой начали распространяться слухи о его внебрачной связи. Из-за этого совет директоров Microsoft даже попытался удалить его из совета в 2020 году. Билл Гейтс ушел из совета директоров в марте 2020 года, но настаивал на том, что это не имеет никакого отношения к расследованию предполагаемых отношений с сотрудницей в 2019 году.

- Почти 20 лет назад был роман, закончившийся полюбовно. Решение Билла покинуть совет директоров никоим образом не связано с этим вопросом, - сказал его представитель.

Развод одного из богатейших людей планеты шокировал общественность в начале месяца. Билл и Мелиндой Френч Гейтсы объявили 3 мая, что разводятся после 27 лет брака.