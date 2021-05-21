Ростуризм запускает онлайн-форму для жалоб на завышение цен в отелях. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ростуризм запускает онлайн-форму жалоб для российских граждан, на которой они могут рассказать о случаях недобросовестного завышения цен отельерами в РФ. Ведомство внимательно следит за ценообразованием на рынке туристических услуг.

"Такие действия требуют четкого и жесткого ответа, за них предусмотрена гражданско-правовая и административная ответственность. Одновременно с общественным советом при Ростуризме для оперативной обратной связи и соблюдения прав туристов мы запускаем форму обращения граждан на специальном сайте контрольтуризм.рф. Туристы смогут быстро и удобно подать жалобы по фактам намеренного завышения цен и недобросовестных действий участников рынка", - цитирует руководителя ведомства Зарину Догузову ТАСС.

Она отметила, что туристический бизнес в России в целом ответственно подошел к весенне-летнему сезону-2021, но некоторые отели необоснованно завысили ценник. Такие действия, по словам Догузовой, бросают тень на весь туристический бизнес в стране.

Она подчеркнула, что Ростуризм, ФАС и Роспотребнадзор будут внимательно следить за ситуацией и пресекать подобные действия.