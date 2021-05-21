«Аэрофлот» устранил сбой в работе IT-систем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Работоспособность IT-систем, сбой которых повлек за собой задержки рейсов компании «Аэрофлот», полностью восстановлена, однако на фоне большого скопления пассажиров возможно увеличенное время ожидания на регистрации и изменение времени вылета. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщил в ходе беседы с журналистами официальный представитель российской авиационной компании Михаил Демин.

Он подчеркнул, что в самое ближайшее время ситуация полностью нормализуется.

- По нашим данным, работоспособность IT-систем восстановлена. В связи со скоплением пассажиров есть вероятность, что время ожидания пассажиров на регистрации будет немного увеличено, также возможно изменение времени вылета. В ближайшие часы данная ситуация полностью нормализуется, - отметил Михаил Демин.

Напомним, сегодня днем представитель «Аэрофлота» сообщил о возможных задержках регистрации пассажиров и изменении вылета рейсов авиационной компании в связи с глобальным техническим сбоев на стороне поставщика IT-услуг.