Путин указал на обострение ситуации с повышением цен на продукты. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, выступая в пятницу, 21 мая, на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходит в формате видеоконференции объяснил с чем связан рост и колебание цен на социально значимые продукты.

"Сейчас на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты", - сказал глава государства.

Путин выразил признательность партнерам за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой сфере.

В декабре прошлого года глава государства призвал Минэкономразвития страны внимательно следить за ценами на рынке за продуктами первой необходимости для россиян и перестать экспериментировать. Он отметил, что недопустимо, чтобы наши граждане тратили большие средства на продукты питания, которые производятся в нашей стране. В частности речь шла о макаронных изделиях, сахаре и подсолнечном масле.