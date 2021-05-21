Госдума предложила Белоруссии создать комиссию по противодействию вмешательству во внутренние дела

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев предложил белорусским коллегам создать единую комиссию. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев предложил белорусским коллегам создать единую комиссию.

"Сегодня я предложил парламентариям Белоруссии объединить наши усилия, потому что и фонды те же, которые лезут к нам и в Белоруссию, и НПО зарубежные. Они одинаковые, методики одинаковые", — цитирует слова депутата на международной конференции «Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства» ТАСС.

Парламентарий сообщил, что в частности чешская организация «Пражский центр гражданского общества» (деятельность признана нежелательной в РФ) активно использует TikTok для попыток вовлечения несовершеннолетних в незаконные протестные акции, сообщает РИА Новости.

По словам Пискарева, у Госдумы имеются подтверждающие вмешательство во внутренние дела России документы. Он также отметил, что организация готовит для Евросоюза рекомендации по наращиванию финансирования программ по вовлечению подростков в антироссийскую деятельность. Организация дает гранты на «пронаркотические» проекты для россиян, живущих в Чехии, заявил депутат.