Риэлтор назвала недвижимость, приносящую самый большой доход Фото: Евгения ГУСЕВА

Руководитель агентства недвижимости Ксения Аверс рассказала, какая недвижимость приносит самый высокий доход. По словам эксперта, владельцы бюджетных квартир сейчас могут получить прибыть в 15-45% годовых.

Одним из самых высокопривлекательных инвестиционных объектов являются небольшие студии. Большинство таких объектов появляются на рынке в результате раздела собственниками больших объектов недвижимости. Это позволят превратить неликвидный низкодоходный объект в удачный.

Стоимость аренды однушки в спальном районе Москвы порядка 30-40 тысяч рублей в месяц. Окупаемость в среднем составляет 16–17 лет при цене квартиры 6,8 млн рублей.

- Если эту же квартиру разделить на две микростудии по 16 квадратных метров, то каждую можно будет сдавать по 25-28 тысяч рублей. Купить такой объект можно за 7,3 миллиона рублей и окупаемость составит 11 лет, - рассказала NEWS.ru Ксения Аверс.

Эксперт отметила, что чем больше объект под деление, тем дешевле первоначальная цена за метр, тем выгоднее покупка. Еще один способ увеличить доходность – это сдавать объект посуточно.

Но у микростудии есть свои минусы. Покупка проекта с делением не так проста, как классической квартиры.