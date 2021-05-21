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В мире21 мая 2021 14:36

Президент Узбекистана призвал страны ЕАЭС возобновить регулярное авиасообщение

Шавкат Мирзиёев отметил, что эпидемиологическая ситуация стала более стабильной
Анастасия РЫШКОВА
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Президент Узбекистана призвал страны ЕАЭС возобновить регулярное авиасообщение.

Президент Узбекистана призвал страны ЕАЭС возобновить регулярное авиасообщение.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил странам Евразийского экономического союза восстановить регулярное пассажирское авиационное и железнодорожное сообщение. По его словам, это можно сделать, потому что эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией стабилизировалась.

"Пришло время для возобновления регулярного авиационного и железнодорожного пассажирского сообщения", - сказал он в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета, проходившей в формате видеоконференции.

Глава Узбекистана подчеркнул, что его страна готова к активному взаимодействию с ЕАЭС по устранению торговых барьеров.

Напомним, что ранее многие страны мира приняли решение ограничить авиационное и железнодорожное сообщение из-за риска массового распространения коронавирусной инфекции. Решение о возврате в прежний режим принимается властями стран по результатам статистики распространения ковид.