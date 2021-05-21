Сергей Лавров поспорил с Илоном Маском о профессии переводчика

Глава МИД России рассказал о том, чему научился, работая переводчиком на Шри-Ланке в самом начале своей карьеры. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не согласен с мнением создателя SpaceX Илона Маска о том, что со временем на смену живым переводчикам придет искусственный интеллект. По мнению Лаврова, машина не может заменить человека, особенно в творческом процессе. Дипломатию и переводы он относит именно к творчеству.

«Я начинал переводчиком между прочим, на Шри-Ланке четыре года работал, был переводчиком у посла. Кстати, там я научился переводить, не прекращая питаться. Потому что много мероприятий были, когда на обед, на ужин посол приглашал своих коллег. А я что? Молодой, голодный, поэтому старался делать так, чтобы не в ущерб потреблению калорий. Надеюсь, это было не очень нескромно", - рассказал министр под аплодисменты и смех зала во время марафона "Новое знание".

По мнению Лаврова, переводчик иногда может исправлять при переводе некоторые огрехи, допущенные руководством. Например, сглаживать интонацию сказанного на более простую, более спокойную.

Сергей Лавров, начавший свою карьеру в качестве переводчика в посольстве СССР в Республике Шри-Ланка, владеет английским, французским и сингальским языком, одним из двух официальных языков Шри-Ланки.

Марафон «Новое знание» проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде с 20 по 22 мая. В программе мероприятия запланировано свыше ста дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов, в том числе и видеоконференция с Илоном Маском, главой компаний Tesla и Space X.