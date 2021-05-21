Израиль заявил о мощном ударе по позициям ХАМАС

Израиль нанес мощные удары по боевикам сектора Газа
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Израиль нанес мощные удары по боевикам сектора Газа, изменив баланс сил, заявил премьер-министр республики Биньямин Нетаньяху.
По словам израильского лидера, в результате атаки были разрушены километры тоннелей, бункеры и командные пункты ХАМАС. Всего было нанесено 11 «мощнейших» ударов, «изменивших правила игры», уточнил он.
«Террористам больше негде прятаться», – передает ТАСС слова Нетаньяху.
Также премьер Израиля поблагодарил за поддержку президента США Джозефа Байдена, отметив, что за последние дни провел с ним шесть переговоров.
Напомним, в пятницу между Израилем и ХАМАС вступил в силу режим прекращения огня.
Глава российского МИД Сергей Лавров осудил удары Палестины и Израиля по гражданским целям.
Как сообщал сайт Kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что конфликт Палестины и Израиля представляет опасность для российской стороны в случае бесконтрольного разрастания