Вратарь сборной России Александр Самонов. Фото: REUTERS

В пятницу, 21 мая, хоккеисты сборной России начинают свои выступления на чемпионате мира 2021 года. Первая игра у нас - против команды Чехии. Стартовый состав на этот поединок уже оглашен тренерским штабом россиян. Принято решение, что вратарем у нас с первых минут поединка станет Александр Самонов. Его сменщиком будет Иван Бочаров.

В первую пятерку вошли Артем Зуб, Никита Задоров, Александр Барабанов, Максим Шалунов и Константин Окулов.

Полностью же игровые сочетания российской команды в этом поединке будут такими:

Александр Самонов (Иван Бочаров);

Артем Зуб – Никита Задоров, Александр Барабанов – Максим Шалунов – Константин Окулов;

Владислав Гавриков – Иван Проворов, Антон Слепышев – Павел Карнаухов – Михаил Григоренко;

Игорь Ожиганов – Рушан Рафиков, Эмиль Галимов – Иван Морозов – Антон Бурдасов;

Григорий Дронов, Артем Швец-Роговой – Владислав Каменев – Дмитрий Воронков; Евгений Тимкин.

Матч Россия - Чехия начнется в 16:15 по московскому времени. Посмотреть прямую трансляцию поединка можно будет на Первом канале, начиная с 16:05. Онлайн-трансляцию встречи проведет сайт KP.RU.