Вратарь сборной России Александр Самонов.
Фото: REUTERS
В пятницу, 21 мая, хоккеисты сборной России начинают свои выступления на чемпионате мира 2021 года. Первая игра у нас - против команды Чехии. Стартовый состав на этот поединок уже оглашен тренерским штабом россиян. Принято решение, что вратарем у нас с первых минут поединка станет Александр Самонов. Его сменщиком будет Иван Бочаров.
В первую пятерку вошли Артем Зуб, Никита Задоров, Александр Барабанов, Максим Шалунов и Константин Окулов.
Полностью же игровые сочетания российской команды в этом поединке будут такими:
Александр Самонов (Иван Бочаров);
Артем Зуб – Никита Задоров, Александр Барабанов – Максим Шалунов – Константин Окулов;
Владислав Гавриков – Иван Проворов, Антон Слепышев – Павел Карнаухов – Михаил Григоренко;
Игорь Ожиганов – Рушан Рафиков, Эмиль Галимов – Иван Морозов – Антон Бурдасов;
Григорий Дронов, Артем Швец-Роговой – Владислав Каменев – Дмитрий Воронков; Евгений Тимкин.
Матч Россия - Чехия начнется в 16:15 по московскому времени. Посмотреть прямую трансляцию поединка можно будет на Первом канале, начиная с 16:05. Онлайн-трансляцию встречи проведет сайт KP.RU.