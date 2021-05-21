В Испании назвали условие открытия границ для привитых "Спутником V" россиян

Российских туристов могут не пустить в Испанию, даже если они будут вакцинированы от коронавируса препаратом «Спутник V». Фото: Андрей МАТВЕЕВ

Российских туристов могут не пустить в Испанию, даже если они будут вакцинированы от коронавируса препаратом «Спутник V».

Это произойдет, если вакцина не пройдет сертификацию во Всемирной организации здравоохранения и Европейском агентстве лекарственных средств (EMA), передает ТАСС со ссылкой на министерство промышленности, торговли и туризма Испании.

В пятницу премьер-министр королевства Педро Санчес объявил, что страна с 7 июня открывает границы для привитых от коронавируса иностранных туристов.

Как сообщал сайт Kp.ru, ранее государства Европейского союза достигли соглашения о разрешении въезда на территорию полностью вакцинированных туристов, однако речь идет только о вакцинах, которые одобрены ЕМА или специалистами ВОЗ.

Ранее Испания представила электронный сертификат Евросоюза о вакцинации от коронавируса.